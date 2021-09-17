Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

Kendi takipçi sayısı 7.7 milyona, başrolünü oynadığı Aşk Mantık İntikam'ın takipçi sayısı 600 bine ulaşan Burcu Özberk, The Wit'in sosyal medya listesinde dizisiyle zirvede...

Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin sosyal medyadaki etkisini ölçen kuruluş The Wit Social List'te Burcu Özberk'in oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisi zirveye yerleşti.

Yayına girdiği ay listeye üçüncü sırada yer bulan dizi, şimdi birinci sırada. Dizinin resmi instagram hesabının takipçi sayısı 600 bini geçmiş durumda. Romantik komedi dizilerinin kraliçesi olarak gösterilen Burcu Özberk'in instagram takipçi sayısı 7.7 milyona ulaştı.

İlk kez bir dizide başrol oynayan ve başarılı oyunculuğuyla hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan İlhan Şen'in takipçi sayısı şimdiden 1.1 milyonu geçmiş durumda.

Yazın başlayan romantik komedi dizilerinin arasından sıyrılarak kış sezonuna adını yazdıran ilk yapımlardan biri Aşk Mantık İntikam olurken, ekranın yeni ikilisi Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yükselişi sürüyor.
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Bergen Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Mehmet Nuri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:56:25. #1.11#