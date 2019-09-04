Burcu Kıratlı ile boşanacağı iddia edilen Sinan Akçıl kimdir?

04.09.2019 11:48

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın kısa süre önce evliliklerini bitirecekleri iddia edilmişti ve çift olayın ardından evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini ifade etmişlerdi. İddiaya göre Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl Cuma günü boşanıyor. Sinan Akçıl eşi, hayatı, şarkıları ve daha fazlası haberimizde…

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Şarkıcı, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde dünyaya geldi. Aslen Çanakkale Bigalı olan Akçıl, keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Aynı zamanda piyanist İdil Akçıl'ın da kardeşidir. Aile 1982 yılında Hollanda'nın Leeuwarden şehrinden İstanbul'a taşındı. Anne ve babası daha sonra boşandı.

EUROVİSİON ŞARKISININ SÖZ VE BESTESİNİ HAZIRLADI

Sinan Akçıl, müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'ne girerek başladı ve eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fransız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. 2009 yılının Mayıs ayında Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu "Düm Tek Tek" şarkısının söz ve bestesinde imzası yer aldı.

Pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı "Hande'ye Neler Oluyor?" albümündeki söz ve müzikler ve yine 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu "Hande'yle Yaz Bitmez" Albümündeki 10 Remix ve Uzaylı adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl'a aittir. Funda Arar'ın 12 Aralık 2013 tarihinde çıkardığı albümündeki "Hafıza" adlı şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Akçıl, 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor şarkı yarışmasında jürilik yaptı. Şarkıcı 2019 yılının Ocak ayında Hollanda'da Burcu Kıratlı ile evlendi.