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Burcu Güneş: Üvey annem şov peşinde

Hürriyet - Haberler | Magazin

ŞARKICI Burcu Güneş, üvey annesi Nuray Güneş ile 19 yıl önce vefat eden babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz üzerine geçirdiği iddiası ile davalık olmuştu.

ŞARKICI Burcu Güneş, üvey annesi Nuray Güneş ile 19 yıl önce vefat eden babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz üzerine geçirdiği iddiası ile davalık olmuştu. Kepez'deki evde oğlu Eren Can'la birlikte yaşayan Nuray Güneş, davaya konu evin kapılarını DHA'ya açarak, gözyaşları içinde Burcu Güneş'e seslenmiş ve "Kızım bunu senden hiç beklemiyordum. Ben sana ne yaptım annem?" demişti.

'GARİBAN DEĞİLLER'

Bunun üzerine bir açıklama yapan Burcu Güneş, şunları söyledi: "Adımı yıpratmak için bilinçli bir şekilde basına yanlış haberler servis edilmiştir. Babamın ikinci eşinin ve kardeşimin kamuoyunda yaratmaya çalıştığı ihtiyaç sahibi/gariban olduklarına yönelik algı, tamamen gerçek dışı ve yalandır. Birçok gayrimenkule sahip oldukları bilinmesine rağmen beni; haksız yere merhametsizlikle ve paragözlükle suçlayarak, zor durumda bırakacaklarını sanmaktadırlar. Rahmetli babamdan, dedemden yadigar evle alakalı konuyu yüce Türk yargısına teslim ettim."

Burcu Güneş: Üvey annem şov peşinde
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