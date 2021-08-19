Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme

Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel, 3.3 milyon beğeni alan fotoğraflarını Serenay Sarıkaya ile kıyaslanması sonrası kaldırmıştı. Snob Magazin'e konuşan sanatçı Burcu Güneş, başta Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya olmak üzere sahte takipçi ve beğeni satın alan ünlülere göndermede bulundu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile objektif karşısında poz veren Erçel, fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 338 bin kişi tarafından beğenildi. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu tartışma yaratmıştı.

Bu gelişmenin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasından rahatsız oldu ve ses getiren fotoğraflarını kaldırdı.

BURCU GÜNEŞ'İN SAHTE TAKİPÇİ İSYANI

Snob Magazin'e konuşan sanatçı Burcu Güneş, sahte takipçi ve beğeni satın alan ünlü isimleri topa tuttu.

"NE ZAMAN GERÇEK BEĞENİLERİ GÖREBİLECEĞİZ?"

Güneş, "Madonna, Nicole Kidman ve Kylie Minogue gibi dünya starları bir fotoğraflarına ortalama 200 bin beğeni alırken, ülkemizde fake takipçi ve beğenilerin rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Dahası inananlar var. Onları ne yapacağız?" diyerek tartışma yarattı.

Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme
Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme
Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme
Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme

Kaynak: Snob Magazin

Serenay Sarıkaya, 'Evdeyim bebeğim' notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı
Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı
Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:18:43. #1.14#

title