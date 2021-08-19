Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme

Hande Erçel, 3.3 milyon beğeni alan fotoğraflarını Serenay Sarıkaya ile kıyaslanması sonrası kaldırmıştı. Snob Magazin'e konuşan sanatçı Burcu Güneş, başta Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya olmak üzere sahte takipçi ve beğeni satın alan ünlülere göndermede bulundu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile objektif karşısında poz veren Erçel, fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 338 bin kişi tarafından beğenildi. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu tartışma yaratmıştı.

Bu gelişmenin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasından rahatsız oldu ve ses getiren fotoğraflarını kaldırdı.

BURCU GÜNEŞ'İN SAHTE TAKİPÇİ İSYANI

Snob Magazin'e konuşan sanatçı Burcu Güneş, sahte takipçi ve beğeni satın alan ünlü isimleri topa tuttu.

"NE ZAMAN GERÇEK BEĞENİLERİ GÖREBİLECEĞİZ?"

Güneş, "Madonna, Nicole Kidman ve Kylie Minogue gibi dünya starları bir fotoğraflarına ortalama 200 bin beğeni alırken, ülkemizde fake takipçi ve beğenilerin rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Dahası inananlar var. Onları ne yapacağız?" diyerek tartışma yarattı.

Kaynak: Snob Magazin