Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
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Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
06.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:49

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce koronavirüs salgınının ciddiyetini anlamadığını itiraf etti. Esmersoy, konuyla ilgili "En son fütursuzca Miami'ye, Superbowl finaline gittim. Hiç tanımadığım İspanyol bir aileyle onların sevinçlerine ortak olup sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım" dedi.

Sunucu Burcu Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınının ciddiyetini anlamadığını itiraf etti.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Marie Claire dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergi için kendi evinde online çekim yapan Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce koronavirüs salgınının ciddiyetini anlamadığını itiraf etti: "En başlarda olayın ciddiyetini çok iyi anlayamayan gruptanım. Yani daha pandemi ilan edilmeden hemen önce seyahatlerime devam ediyordum. En son fütursuzca Miami'ye, Superbowl finaline gittim. Hiç tanımadığım İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladığıma göre, olayı pek anlayamamıştım sanırım."

"ŞOK DALGASI VURDU BANA"

"Sonra bir şok dalgası vurdu bana" diyen ünlü sunucu olayın ciddiyetini farkettiğinde yaşadıklarını da anlattı: "İtalya'dan acayip rakamlar gelmeye başladı. Orada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bana; "Biz dört haftadır karantinadayız" dediklerindeki şaşkınlığımla birlikte, kendime kızma dönemine de giriş yaptım böylece. Kendi karantina dönemimi başlattım. Şu anda 48'inci gündeyim. Pollyanna tavrımla, mayıs başında işe başlarız sanıyordum. Ancak bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz tabii, onu hesaba katmamışım. Zaten matematiğim de hep kötüydü." Esmersoy pandemi ile ilgili kızgınlığını da şu sözlerle dile getirdi: "Yarasa çorbasının kendisine kızgınım. Yani içen, satan, yapan değil. Olayın kendisine garip bir kızgınlık…"

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: Fütursuzca İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

"1 HAZİRAN'DA SEYAHATE ÇIKABİLİRİM"

Burcu Esmersoy, 1 Haziran'a uçağa binip seyahate çıkabileceğini de sözlerine ekledi: "Şu anda aklıselim bir insan ve o tatlı pozitif teyze hâlimle 1 Haziran civarı uçağa binerim gibi hissediyorum ama o uçak nereye gider, onu bilmiyorum. Anlayacağın çalışmayı ve seyahat etmeyi çok özledim. En çok da arkadaşlarıma sarılmayı…"

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