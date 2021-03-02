Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı
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Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı

02.03.2021 00:24 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:37
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı

Eski manken Burcu Çağrı, dört yıldır birlikte olmalarına rağmen ilişkilerini yalanlayan ünlü şarkıcı Emre Altuğ'u, paylaştığı fotoğraflarla ifşa etti. Instagram'dan arkadaş gruplarıyla aynı masada oldukları görülen ve adlarını taşıyan uçak biletinin yer aldığı fotoğraflara yer veren Çağrı, paylaşımı ile okları ünlü şarkıcıya çevirdi.

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz hafta eski manken Burcu Çağrı ile dört yıldır aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"BENİM O KİŞİYLE İLGİM YOK"

Burcu Çağrı, Instagram'dan yaptığı, "Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede… Seni çok seviyorum" notlu paylaşımıyla aşk dedikodularının fitili ateşlemişti. Ancak Emre Altuğ, Çağrı'nın bu paylaşımı sonrası aşk iddialarını reddederek, "Benim o kişiyle hiçbir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil" demişti.

İLİŞKİYİ REDDEDEMEYECEK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Emre Altuğ'un iddiaları yalanlamasının ardından sessizliğini bozan eski manken Burcu Çağrı, bu kez sosyal medya hesabından ünlü şarkıcı ile arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan uçak biletlerini yayınladı. Yalancı konumuna düşüldüğünü kaydeden Çağrı, paylaşımına, "Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim" notunu düştü. Eski mankenin fotoğrafları paylaşması sonrası gözler, ünlü şarkıcıdan gelecek açıklamaya çevrildi.

Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı
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