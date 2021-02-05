Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar
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Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar

05.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 07:41
Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar

Burcu Biricik önceki akşam Cihangir'deydi.

Burcu Biricik önceki akşam Cihangir'deydi. İki kız arkadaşıyla yürürken objektife takılan oyuncu, eşi Emre Yetkin'i soran muhabirlere "Emre yok, kız kıza çıktık" yanıtını verdi. Pandemi döneminin kendisini zorladığını söyleyen Biricik, "Yine de çok şükür her şey yolunda. Şartlara alışmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖNLÜMÜZ RAHAT

Burcu Biricik ve arkadaşları daha sonra bir mekana girdi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle müşteri kabul etmemesi gereken mekanda bir süre oturan ekip, içeriden saat 23.00'te çıktı. Biricik, yasaklar hatırlatıldığında şöyle dedi: "Hepimiz test yaptırmıştık. Negatif olduğumuz için gönül rahatlığıyla buluştuk." 

Burcu Biricik ve arkadaşları gittikleri mekanda bir süre oturdu.

Kaynak: Hürriyet

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