Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önceki yarışma görüntüleri gündem oldu

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında ise ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' ifadelerini kullanmıştı.

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