Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önceki yarışma görüntüleri gündem oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önceki yarışma görüntüleri gündem oldu

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Camdaki Kız dizisiyle tanınan Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski halini görenler inanmakta zorlandı.

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önce katıldığı programdaki görüntüsü gündemde

BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında ise ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önce katıldığı programdaki görüntüsü gündemde

Haberler.com - Magazin

Burcu Biricik, Camdaki Kız, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title