Merakla Beklenen Yeni Filmi İçin Kamera Karşısına Geçen Burcu Bircik, Marilyn Monroe'ya Benzetildi

Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'yla paylaştığı, 'Çiçero' filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, Marilyn Monroe ve Emel Sayın'a benzetildi.

YENİ FİLMİ İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'yla paylaştığı, 'Çiçero' filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu.

ÜNLÜ OYUNCU EMEL SAYIN VE MARİLYN MONROE'YA BENZETİLDİ

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, Marilyn Monroe ve Emel Sayın'a benzetildi.