Merakla Beklenen Yeni Filmi İçin Kamera Karşısına Geçen Burcu Bircik, Marilyn Monroe'ya Benzetildi
Burcu Biricik'in, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'yla paylaştığı, 'Çiçero' filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyada çok konuşuldu. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, Marilyn Monroe ve Emel Sayın'a benzetildi.
Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'yla paylaştığı, 'Çiçero' filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, Marilyn Monroe ve Emel Sayın'a benzetildi.
YENİ FİLMİ İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ
Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'yla paylaştığı, 'Çiçero' filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu.
ÜNLÜ OYUNCU EMEL SAYIN VE MARİLYN MONROE'YA BENZETİLDİ
Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, Marilyn Monroe ve Emel Sayın'a benzetildi.
YORUMLAR (4)
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Çok güzel karısınız hamfendiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet ikisini de andırıyor gerçekten.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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He heCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ah severim ben onuCevap Yaz Yayından Kaldır