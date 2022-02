Buray 14 Şubat Öncesi Aşka ''fal'' Açtı

2022'de büyük aşk yaşayacağım

Biletleri günler öncesinden tükenen 2022 yılının ilk konseri öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Buray, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. 14 Şubat'ın yaklaştığını hatırlatan muhabirlere "Yıldız haritama baktırdım. Astrolojiye göre 2022 yılında bana büyük bir aşk görünüyor. Bu yıl büyük bir aşk yaşayacağım. Hatta olası bazı isimler söylediler ama şimdilik bir şey söylemeyeyim, sonra yanlış anlaşılır başka yerlere çekilir." sözleriyle sürpriz bir açıklama yapan başarılı sanatçı, muhabirlerin "Bari baş harfini söyleyin" şeklindeki ısrarlarına rağmen "Baş harfi X" yanıtı ile adeta ser verip sır vermedi.

Türkün gücünü dünyaya gösteriyoruz

Prodüktör İlkay Sencan ile birlikte çıkardıkları 92 ülkede aynı anda yayına giren ve bir çok ülkenin müzik listelerde zirve yürüyüşe geçen "Deals With The Devil"in başarısının kendilerini son derece gururlandırdığının da altını çizen Buray, "Global Markette başarılı olacağımıza çok inandık. Uluslararası arenada da zirveye oynamak istiyorum. Şu an birçok ülkede zirve yürüyüşündeyiz ve bu hem İlkay'ı hemde beni çok gururlandırıyor. Türkün gücünü, isteyince neler yapabileceğini dünyaya gösteriyoruz. Bunun yanı sıra şarkı Türkiye'de de çok beğenildi. Buda bizim için ayrıca bir gurur." iddialı projenin daha şimdiden yüzlerini güldürmeye başladığını ifade etti.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan ve şarkılarını yüzlerce kişilik koro ile hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, 92 ülkede aynı anda yayınlanan ve birçok Avrupa ülkesinde listelerde zirve yürüyüşüne geçen "Deals With The Devil"i de ilk kez canlı canlı söyledi.

Atatürk'e saygısızlığa tepkisiz kalmadı

14 Şubat sevgililer gününü son derece özel bir gün olduğunun da altını çizen Buray, kadınların bir gün değil her gün baş tacı yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu mesajının ardından geçtiğimiz gün Samsun'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken "Atatürk heykelinin devrilmeye çalışması" olayının kendisinide son derece üzdüğünün altını çizen başarılı sanatçı, "Erkin Arslan'la yaptığımız bir şarkı var. Aslında şarkıdan öte bir saygı duruşu. Sözü müziği kendisine ait ve geçen 10 Kasım'da yayınladık. Bende sesim ve yorumumla hayat vermeye çalıştım. Bu olay hakkında söyleyebileceğim tek şey, şarkının sözlerinde de geçtiği üzere " Sanmasınlar bu bedende tutuklu kaldı sevgimiz. Sonsuzluğa gider bu yol, biz bu yolun bekçisiyiz!" diyerek etkinlik alanında büyük bir alkış tufanı kopardı.

Sesi ve güçlü yorumunun yanı sıra trend sahne kıyafetleriyle de dikkat çeken Buray, Zorlu Performans Sanatları Merkezi sahnesinde müziği kadar tarzıyla da büyük beğeni almayı başardı. Yaklaşık iki saat süren ve dans performansları ve sürprizlerin birbirini kovaladığı konserini alkışlar eşliğinde noktalayan Buray, seyircilerin yoğun isteği üzerine sahneye geri dönerek Alaz Alaz şarkısına bis yaptı.

Buray kimdir?

Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere'de University of Glamorgan'da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır. 2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. Türkiye'ye yerleşen Buray, Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya'da Melbourne'daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı 2015 yılında çıkardı. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı "İstersen" şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında "Sen Sevda Mısın" şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında "Kimsenin Suçu Yok" şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. 2017 yılında "Sahiden" isimli albümüyle büyük yankı uyandırdı. 2018'de "Kehanet" albümüyle sevenlerine müzik şöleni sunan başarılı şarkıcı Son olarak çıkaran "Başka Hikayeler" albümüyle müzik listelerinde yerini alan Buray başarısına başarı katmaya devam etmektedir.