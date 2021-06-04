Burak Soylu kimdir? Burak Soylu kaç yaşında, aslen nerelidir?

2020'nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdüren Roof Stacks yazılım şirketinin kurucusu olan Burak Soylu kimdir? Burak Soylu kaç yaşında, aslen nerelidir?

2020'nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdüren Roof Stacks yazılım şirketinin kurucusu olan Burak Soylu kimdir? Burak Soylu kaç yaşında, aslen nerelidir? Burak Soylu'nun hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgilere haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BURAK SOYLU KİMDİR?

Burak Soylu, 1988 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. 2011 yılında avukatlık ruhsatını ve noterlik belgesini aldı.

İş hayatına ortaokul yıllarında 1988'de kurulan aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm'de başladı. 2010 yılında şirketin yönetim kurulu başkanlığna getirildi.

Üniversite yıllarında KOSGEB proje desteğiyle biletdukkani.com platformunu, ardından da Roof Stacks yazılım şirketini kurdu.

Soylu, daha sonra enerji, bilişim ve medya sektörlerinde de yatırımlara başladı.

Yatırımlarını her geçen gün büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketlerini Har Group çatısı altında yapılandırdı.

Grup şirketlerinden olan ve yazılım alanında faaliyet gösteren Roof Stacks, biletdukkani.com platformunun yanı sıra, birçok yenilikçi projeye de imza attı.

Roof Stacks tarafından rehberliğin seyrini değiştirecek "GoArt" artırılmış gerçeklikle sanal mobil rehberlik teknolojisini hayata geçirdi. GoArt projesiyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Gebze Bilişim Vadisi'ne kabul edilen ilk şirketlerden birisi oldu.

Roof Stacks, 2020'nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdürdü.