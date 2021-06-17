Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti
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Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti

Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen büyük bir şok yaşadı. Sergen, oğlu Cansın'ın velayetini kaybetti. İşte detaylar...

Geçen haftarda korona tedavisi gören ve ölümden dönen Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen iyileşir iyileşmez genç sevgilisi Nihan Ünsal'la evlenmişti. Sergen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

CANSIN'IN VELAYETİ ANNESİNDE KALDI

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Usta oyuncunun eski eşi Işıl Sergen oğlu Cansın için açtığı velayet davasını kazandı. Duruşmada dinlenen şahitlerin ifadelerinin ardından mahkemenin verdiği ortak velayet kararı iptal edildi ve 11 yaşındaki Cansın Sergen'in velayeti annesinde kaldı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen Kara Sevda, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisiyle ekrana geliyordu.

Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti
Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti
Burak Sergen'e büyük şok! Oğlunun velayetini kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

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