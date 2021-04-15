Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Sergen'in oğlu Cansın Sergen'in Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Covid-19 nedeniyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in oğlundan da kötü haber geldi. Burak Sergen'in Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cansın Sergen'in de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

11 yaşındaki Cansın Sergen'in hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

"OĞLUMLA AYRI EVLERDEYİZ"

Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" diyerek dua istedi.

'SOYADI' KARMAŞASI!

Oyuncu Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı meslektaşı Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için dava açmıştı. Burak Sergen'in avukatı, "Işıl Sergen'in halen 'Sergen' soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir." demişti. Işıl Hanım'ın bu davaya rağmen 'Sergen' soyadını kullanması dikkat çekiyor.

Burak Sergen, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda oğlu Cansın'a çok düşkün olduğunu söylemişti.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen Kara Sevda, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisiyle ekrana geliyordu.

Kaynak: Snob Magazin