Bu durum, dizinin hikâyesinin farklı bir zamana kaydırılmasına neden oldu. Yeni sezonda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dönemden Orhan Gazi zamanına geçilecek. Peki, Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu mı geldi?

BURAK ÖZÇİVİT YERİNE MERT YAZICIOĞLU MU GELİYOR?

Kuruluş Osman dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor. Yıllardır başrolü üstlenen Burak Özçivit'in diziden ayrıldığı ve yerine genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun geleceği konuşuluyor. Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL talep etmesi yapımcı tarafından yüksek bulununca yollar ayrıldı.

ÜCRET KRİZİ DİZİDE YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI

Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonuna girilirken, oyuncu kadrosunda köklü değişiklikler yaşanıyor. Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL talep etmesi anlaşmazlığa yol açtı. Bu durum, dizinin hikâyesinin farklı bir zamana kaydırılmasına neden oldu. Yeni sezonda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dönemden Orhan Gazi zamanına geçilecek.

ORHAN GAZİ ROLÜNDE MERT YAZICIOĞLU

Yeni sezon için oyuncu seçmeleri devam ederken, Orhan Gazi karakteri için Mert Yazıcıoğlu'nun adı öne çıktı. Kızıl Goncalar dizisinde sergilediği başarılı performans sonrası gündemden düşmeyen Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey rolü için güçlü bir aday olduğu söyleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT YENİ GÖRÜNÜMÜYLE GÜNDEMDE

Diziden ayrılan Burak Özçivit, sosyal medyada yeni imajıyla dikkat çekti. 40 yaşındaki oyuncu, tatil pozunu "Tatil başlar" notuyla paylaşınca takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sakalsız haliyle bambaşka bir görünüm kazanan Özçivit'e "Gençleşmiş" yorumları yapıldı.

ÜNLÜLERDEN YORUMLAR: BANU ALKAN DA SESSİZ KALMADI

Özçivit'in sakalsız görüntüsüne ünlü sanatçı Banu Alkan da kayıtsız kalmadı. Alkan, oyuncunun yeni halini paylaşarak "Siz tanıdınız mı ben zor tanıdım" yorumunu yaptı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İşletme eğitimi alırken oyunculuğa yöneldi. Eğitimi yarıda bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başlayan Yazıcıoğlu, ilk olarak "Dedemin İnsanları" filminde küçük bir rol aldı. Ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyona adım attı.

OYUNCULUK KARİYERİ VE DİZİLERİ

Sumru Onat'ın Cast 33 ajansıyla tanıştıktan sonra Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde dersler aldı. 2013-2016 yılları arasında Karagül dizisinde rol aldı. Daha sonra "Umuda Kelepçe Vurulmaz"da "Fırat", "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yapımı "İyi Oyun" filminde "Cenk", Kanal D'de yayımlanan "Bir Litre Gözyaşı" dizisinde "Mahir Yetkin" olarak ekranlara geldi. Netflix dizisi "Aşk 101"de "Sinan" karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Son olarak 2023-2025 yılları arasında iki sezon boyunca "Kızıl Goncalar" dizisinde "Cüneyd Güneş" rolüyle seyirci karşısına çıktı.