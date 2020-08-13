Burak King - Gidesim Var şarkı sözleri nedir? Gidesim var tüm sözleri - Burak King kimdir, aslen nereli? Yaptığı müziklerle ses getiren Burak King yeni şarkısı "Gidesim Var" 'ı piyasaya sürdü. Şarkı şuanda Youtube trend müzik kategorisinde üçüncü sırada yer alıyor. Son dönemlerin çıkışta rap şarkıcısı Burak King kimdir, Gidesim Var sözleri nelerdir?

Sürekli şarkı çıkarmayan ama her çıkardığında trendlere giren Burak King yeni şarkısı Gidesim Var ile de trendler listesine girmeyi başardı. Peki Gidesim Var şarkısının sözleri nelerdir, anlamı nedir detaylar haberimizde. BURAK KİNG - GİDESİM VAR ŞARKISI SÖZLERİ Senin bence gidesin var Hani nerde eski hevesin yar Saçım aksa, sensin sebebim yar Alacaksan son bir nefesim var Ateş olsan, senle yanasım var Küle dönsende yine kalasım var Tuz oldum bak, sonunda yarasında Bir umut söndü gözümün karasında Ülkenin dertleri yine sırtıma Daha çok varken kırkıma Yanaşırlar vedalar da rıhtıma Meltem olmadan deli bir fırtına Meltem olmadan deli bir fırtına Çak kibriti yak, hadi tılsıma Yenik düşmeden bu hırsıma Geleceksen vakit geç olmadan gel Yoluna baş koydum, Deli gönül beni çok yordun Geçip gider ömür.. Yoluna baş koydum Deli gönül beni çok yordun GİDESİM VAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER Söz ve Müzik kime ait : Burak King Düzenleme yapan kişi : Ali Can Özbuğutu ve Özkan Meydan Bağlama çalan kişi : Mustafa İpekçioğlu Mix ve Mastering kime ait : Buğra Kunt Şarkının klip yönetmeni : Kadir Yücel ve Yasemin Kurttekin BURAK KİNG KİMDİR? ASLEN NERELİDİR? Burak King, 17 Mayıs 1992 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kırşehir'lidir. Gerçek adı Burak Canatan'dır. Çocukluğu ve gençlik dönemi Türkiye'nin Balıkesir şehrinde geçmiştir. Sokaklarda rap yarışmalarında hep birinci geldiği için King lakabı takılmıştır. Böylelikle rap piyasasındaki adı Burak King olmuştur. Burak King gerçek adı nedir : Burak Canatan Burak King doğum tarihi : 17 Mayıs 1992 Burak King kaç yaşında : 28 yaşında Burak King aslen nereli : Hollanda doğumlu aslen Kırşehir'li Burak King burcu ne : Boğa