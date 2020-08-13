Burak King - Gidesim Var şarkı sözleri nedir? Gidesim var tüm sözleri - Burak King kimdir, aslen nereli?
Yaptığı müziklerle ses getiren Burak King yeni şarkısı "Gidesim Var" 'ı piyasaya sürdü. Şarkı şuanda Youtube trend müzik kategorisinde üçüncü sırada yer alıyor. Son dönemlerin çıkışta rap şarkıcısı Burak King kimdir, Gidesim Var sözleri nelerdir?
Sürekli şarkı çıkarmayan ama her çıkardığında trendlere giren Burak King yeni şarkısı Gidesim Var ile de trendler listesine girmeyi başardı. Peki Gidesim Var şarkısının sözleri nelerdir, anlamı nedir detaylar haberimizde.
BURAK KİNG - GİDESİM VAR ŞARKISI SÖZLERİ
Senin bence gidesin var
Hani nerde eski hevesin yar
Saçım aksa, sensin sebebim yar
Alacaksan son bir nefesim var
Ateş olsan, senle yanasım var
Küle dönsende yine kalasım var
Tuz oldum bak, sonunda yarasında
Bir umut söndü gözümün karasında
Ülkenin dertleri yine sırtıma
Daha çok varken kırkıma
Yanaşırlar vedalar da rıhtıma
Meltem olmadan deli bir fırtına
Meltem olmadan deli bir fırtına
Çak kibriti yak, hadi tılsıma
Yenik düşmeden bu hırsıma
Geleceksen vakit geç olmadan gel
Yoluna baş koydum,
Deli gönül beni çok yordun
Geçip gider ömür..
Yoluna baş koydum
Deli gönül beni çok yordun
GİDESİM VAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Söz ve Müzik kime ait : Burak King
Düzenleme yapan kişi : Ali Can Özbuğutu ve Özkan Meydan
Bağlama çalan kişi : Mustafa İpekçioğlu
Mix ve Mastering kime ait : Buğra Kunt
Şarkının klip yönetmeni : Kadir Yücel ve Yasemin Kurttekin
BURAK KİNG KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?
Burak King, 17 Mayıs 1992 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kırşehir'lidir. Gerçek adı Burak Canatan'dır. Çocukluğu ve gençlik dönemi Türkiye'nin Balıkesir şehrinde geçmiştir. Sokaklarda rap yarışmalarında hep birinci geldiği için King lakabı takılmıştır. Böylelikle rap piyasasındaki adı Burak King olmuştur.
Burak King gerçek adı nedir : Burak Canatan
Burak King doğum tarihi : 17 Mayıs 1992
Burak King kaç yaşında : 28 yaşında
Burak King aslen nereli : Hollanda doğumlu aslen Kırşehir'li
Burak King burcu ne : Boğa