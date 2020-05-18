Burak Kapacak'a kancayı taktılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burak Kapacak'a kancayı taktılar

Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak için, başta Paul Le Guen'in takımı Le Havre ve Fenerbahçe olmak üzere bir çok takım yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Burak Kapacak'a kancayı taktılar
18.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:15

Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak için, başta Paul Le Guen'in takımı Le Havre ve Fenerbahçe olmak üzere bir çok takım yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldı. Ancak Bursaspor yönetimi korona virüs sürecinde oyuncunun düşük bedelle satılacağı ihtimali bulunduğu için transfere sıcak bakmıyor.

Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak, oynadığı futbolla kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Antrenman performansı ile de hocalarının gözüne giren genç yeteneği bir çok kulüp transfer edebilmek için Bursaspor'un kapısını çalmaya başladı.

Bursaspor'dan geçtiğimiz yıl bir çok genç oyuncuyu kadrosuna katan Başakşehir'in Burak Kapacak'ta ısrarcı olduğu öğrenildi. Menajer vasıtasıyla haber gönderen İstanbul ekibi, Burak Kapacak'ın fiyatını sordu.

LE HAVRE HAMLESİ

Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen de Burak Kapacak'a kancayı taktı. Bursaspor'un bir başka genç oyuncusu Ramazan Keskin ile ısrarla ilgilenen Paul Le Guen'in Fransa'da çalıştırdığı Le Havre kulübü, listeye Burak Kapacak ve Ali Akman'ı da ekledi. Yine eski Bursasporlular Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre kulübü yetkilileri Burak Kapacak, Ali Akman ve Ramazan Keskin için yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Fenerbahçe'ye gol attı, radara girdi

Bir başka İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin de Burak Kapacak için haber gönderdiği öğrenildi. Sezon başında Bursa'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe'ye gol atan Burak Kapacak, sarı-lacıvertli kulübün radarına girdi. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığı ile Bursaspor kulübüne haber gönderdiği ifade edildi.

Öte yandan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un da Burak Kapacak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bordo-mavili takımın Burak Kapacak ile nabız yokladığı belirtildi.

BURSASPOR KULÜBÜNÜN TUTUMU NASIL OLACAK

Öte yandan genç oyuncular için kulüplerin sıraya girmesi üzerine Bursaspor yönetimi de kendi arasında mini bir zirve gerçekleştirdi. Bursaspor kulübü, korona virüs sürecinde gelen tekliflerin düşük olacağını tahmin ediyor. Özellikle, teklif yapan kulüplerin bu süreci fırsata çevirmek istedikleri, oyuncunun değerini düşürmek istedikleri konusunda Bursaspor yönetimi hem fikir oldu. Bursaspor kulübünün hedefinin ise değerinin altında teklif gelmesi durumunda, Burak Kapacak'ı bir sezon daha takımda tutmak olduğu ifade edildi.

Bu sezon 15 maçta forma giyen genç oyuncu 7 asist ile, ligin en çok asist yapan oyuncuları arasında yer alıyor. Sezon başında Bursaspor ile masaya oturan Burak Kapacak, 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Burak Kapacak'a kancayı taktılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:15:57. #1.14#
title