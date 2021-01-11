Burak Deniz kimdir? Maraşlı dizisi Burak Deniz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Burak Deniz Maraşlı dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Maraşlı dizisinin başrolünde yer alacak olan Deniz yeni dizisi için imaj değiştirdi. İzleyiciler Burak Deniz'in kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. Peki, Burak Deniz kimdir? Maraşlı dizisi Burak Deniz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Burak Deniz dizi gündemide yer alan isimler arasında bulunuyor. Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan Burka Deniz aslen İzmirlidir. Ünlü isim yeni dizisi Maraşlı da eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askeri canlandıracak.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz 17 Şubat 1989 yılında İstanbul doğdu. Aslen İzmitli olan Burak Deniz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunu. Ekran macerasına 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile başlayan Deniz'in yıldızı Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle parladı. Son olarak Maraşlı dizisinde rol almaya başladı.

Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakterine hayat verdi.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

BURAK DENİZ

BURAK DENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

2017 – 2018 – Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (TV Dizisi)

2015 – Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

Burak Deniz kimdir, kaç yaşında Maraşlı dizisindeki değişimi şaşırttı

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2013-2014 – Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 – Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 – Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)