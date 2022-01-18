Burak Deniz'in yeni aşkı ifşa oldu! Bakın kimmiş? - Haberler Magazin
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Burak Deniz'in yeni aşkı ifşa oldu! Bakın kimmiş?

Burak Deniz'in yeni aşkı ifşa oldu! Bakın kimmiş?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Şahmeran' dizisinin yıldızı Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda manken Didem Soydan'dan ayrılmıştı. Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İşte detaylar...

BOLU (Snob Magazin) - Ünlü oyuncu Burak Deniz aşk orucunu bozdu. Didem Soydan'dan ayrıldıktan sonra kimseyle görüntülenmeyen Deniz, şu sıralar Bolu'da kar tatili yapıyor.

Yakışıklı oyuncuya meslektaşı Deniz İrem de eşlik ediyor.

Bolu'da kar tatili yapan ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

İkili, yan yana poz vermemeye dikkat ediyor.

Burak Deniz'in yeni aşkı ifşa oldu! Bakın kimmiş?

Burak Deniz'in yeni aşkı ifşa oldu! Bakın kimmiş?

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Didem Soydan, Burak Deniz, Bolu, kar, Magazin, Haber

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