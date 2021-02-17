Burak Demir, konuk oyuncu olarak Ramo'ya katıldı

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Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı aksiyon dolu dizi Ramo, konuk oyuncu olarak Burak Demir ile anlaştı. Ünlü oyuncu, Show TV'nin iddialı yapımı Arıza ile ekrana geliyordu.

Show TV'nin aksiyon dolu dizisi Ramo, başarılı oyuncu Emre Kınay'ın ardından kadrosuna bir ünlü ismi daha dahil etti.

DÖRT BÖLÜMLÜK ANLAŞMA YAPILDI

Başrolünde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Ramo, ünlü oyuncu Burak Demir ile 4 bölümlük anlaşma yaptı. Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı, Emre Kınay ile farklı bir serüven yaşarken, kadrosuna kattığı Demir ile bu kez hikayeye yeni bir soluk getirecek. Demir, dizide 4 bölüm boyunca Cemil karakterine hayat verecek.

Burak Demir

BURAK DEMİR KİMDİR?

Yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Burak Demir, 3 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Mssf Tiyatro oyunculuk mezunu olan ünlü oyuncu, kariyerine Hedef Mutluluk ile adım attı. Demir, Muhteşem Yüzyıl, Genco, Sağ Salim 2 ve Arıza gibi güçlü yapımlarda rol aldı.