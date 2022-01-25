Bünyan zabıtası yaban ayvanlarına yem bıraktı - Haberler
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Bünyan zabıtası yaban ayvanlarına yem bıraktı

Bünyan zabıtası yaban ayvanlarına yem bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bünyan Belediyesi ekipleri; bir yandan karla mücadele ederken bir yandan da zabıta ekipleri tarafından doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bünyan Belediyesi ekipleri; bir yandan karla mücadele ederken bir yandan da zabıta ekipleri tarafından doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri; doğaya belirli aralıklarla mama, yem ve ekmek bırakılmaya devam ediyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların da sokak hayvanları ve yaban hayvanları için duyarlı olarak artan yiyecekleri doğaya bırakmalarını istendi. - KAYSERİ

Bünyan zabıtası yaban ayvanlarına yem bıraktı

Bünyan zabıtası yaban ayvanlarına yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bünyan Belediyesi, Zabıta, Yerel, Haber

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