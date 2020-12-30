Bünyan girişi ışıl ışıl oldu
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Bünyan girişi ışıl ışıl oldu

30.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:53
Bünyan girişi ışıl ışıl oldu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan ilçe girişinde yapılan aydınlatma çalışmasının birinci etabının tamamlandığını söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan ilçe girişinde yapılan aydınlatma çalışmasının birinci etabının tamamlandığını söyledi.

Başkan Altun, Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan geçişi birinci etap aydınlatma işlemi tamamlandığını, yaya kaldırımı, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları ile Jandarma Karakolundan ilçe çıkışına kadar olan ikinci etap aydınlatma çalışmalarının kısa süre sonra başlayacağını ifade etti.

Başkan Özkan Altun, "Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan geçişinde trafik işaret ve işaretçilerinin montajını takiben aydınlatma direklerinin de montajı tamamlandı. İlçe girişimiz ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçe girişimizin çehresi tamamen değişecek. Bizleri kırmayarak aydınlatma projesini bir yıl öne çeken ve kısa sürede tamamlanmasını sağlayan KCETAŞ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Bünyan girişi ışıl ışıl oldu
Bünyan girişi ışıl ışıl oldu
Bünyan girişi ışıl ışıl oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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