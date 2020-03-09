Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi
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Bahar Kalkanı Harekatı, Bünyan, TSK, Güncel

Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi

Bünyan'da vatandaşlar Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için topladıkları 45 ton sütün hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi

Bünyan'da vatandaşlar Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için topladıkları 45 ton sütün hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.


Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş törende yaptığı konuşmada; "Devletimizin gücü çok şükür her şeye yetiyor. Bizler sadece birlik ve beraberliğimizi dünyaya göstermek adına 'Bugünkü Sütümüzü Mehmetçiğe Bağışlıyorum' kampanyamızda 17 merkezde toplam 45 ton süt toplandı. Bizler çam sakızı çoban armağanı devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek için böyle bir kampanya yaptık. Üreticilerimize teşekkür ediyorum hepsi çok duyarlı davrandı ve 45 ton süt toplandı" dedi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak için kıymetli üreticilerimiz Bünyan Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde bugün sütlerinin hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Hassas yaklaşımları, fedakarlıkları ve desteklerinden dolayı Bünyan Süt Üreticileri Birliğine ve bu birliğin üyesi olan her bir hemşehrime ayrı yarı teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir zaferle ve başarıyla, bu harekatı sonuçlandıracağına olan inancımız tamdır. Bahar Kalkanı Harekatını sonuna kadar desteklediğimizin bilinmesini istiyorum. Yüce Allah ülkemizi yapılan tüm oyunlara karşı korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın. Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.


Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de kampanyayı duyduğunda oldukça duygulandığını ifade ederek, kampanyaya destek olan, askerimizin yanında duran herkese teşekkür ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Türk Bayrakları eşliğinde araçlar uğurlandı - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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