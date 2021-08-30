Bünyan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
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Bünyan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Bünyan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bünyan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandıİlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramın 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilçe protokolü Atatürk anıtına çelenk sundu.

Bünyan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandıİlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramın 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilçe protokolü Atatürk anıtına çelenk sundu. Bünyan ilçe merkezinde düzenlenen törene Sayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, ile ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı. Program Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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