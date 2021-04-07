Bunlar da yol basan fareler
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Bunlar da yol basan fareler

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Bunlar da yol basan fareler

Tekirdağ'da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Tekirdağ'da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı. Yolda yiyecek aran fareler zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi.

Şehir merkezinde aç kalan fareler yol bastı. İstanbul - Tekirdağ çevre yolunda asfalta çıkan fareler emniyet şeridinde bir süre yiyecek bir şeyler aradı. Trafiğin yoğun olmasına karşın emniyet şeridinde görülen fareler, zaman zaman yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi geçirdi.

Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat çeken yol basan fareleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ayrıca yolun kenarındaki otların arasında çok sayıda fare deliği olduğu gözlendi. - TEKİRDAĞ

Bunlar da yol basan fareler
Bunlar da yol basan fareler
Bunlar da yol basan fareler
Bunlar da yol basan fareler
Bunlar da yol basan fareler
Bunlar da yol basan fareler
Bunlar da yol basan fareler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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