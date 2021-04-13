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Bunlar da üniversiteli manav

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bunlar da üniversiteli manav

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'n,deki derslerine pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle erişim sağlayan üç öğrenci, evde canları sıkılınca harçlıklarından biriktirdikleri para ve ailelerinin de desteğiyle manav işletmesi açtı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'n,

deki derslerine pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle erişim sağlayan üç öğrenci, evde canları sıkılınca harçlıklarından biriktirdikleri para ve ailelerinin de desteğiyle manav işletmesi açtı. Öğrenciler şimdi hem derslerine giriyor, hem de manavda meyve sebze satıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Salih Yılmaz, Harun Gündüz ve Bensu Alma isimli üç öğrenci biriktirdikleri harçlıklarıyla manav açtı. Bir yıldan uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi öğrencileri de etkiledi. Muğla'da okuyan ve memleketine dönmeyen ve pandemide evde sıkılan üç öğrenci uzaktan eğitim aldıkları dönemde girişimcilik örneği sergiledi. Öğrenciler ailelerinin de desteği ile manav açarak ticari hayata atıldı. Öğrenciler şimdi hem uzaktan eğitimle derslerine giriyor, hem de ders dışında manavda meyve sebze satıyor.

Üniversite öğrencisi Salih Yılmaz, Muğla'yı çok sevdiklerini belirterek, "Biz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan üç öğrenciyiz. Bundan üç hafta önce pandemi var ve okullar açılmıyor, evde otur otur olmuyor, bir şeyler yapmalıyız. Muğla'yı çok seviyoruz. Kendimizi üç yıldır Muğlalı hissediyoruz. Bu yüzden Muğla için bir şeyler yapmak istedik. Muğla'ya sebze meyve getirmeye karar verdik. Kaliteli meyve ve sebzeyi ucuz fiyata yesin Muğlalılar. Biz de kendimizi Muğlalı hissettiğimiz için, Muğlalıya en yakın böyle olacağımızı hissettik. Bire bir halkla bu şekilde temas kurabileceğimizi hissettik" dedi.

Öğrencilerden Bensu Alma, pandemi süreci ile birlikte böyle bir karar verdiklerini ifade ederek, "İşletme 4. sınıf öğrencisiyim. Manavı açmadan önce pandemi süreci bize çok ön ayak oldu. Eğitim sürecimizi verimli geçirmek için Muğla'dan gitmedik ve Muğla'da bir işletme kurmak istedik" diye konuştu.

İngilizce İktisat öğrencisi Harun Gündüz ise, "Muğla'da bir girişimcilikte bulunmak istedik. Muğla'da sebze meyve sektöründe bir boşluk olduğunu fark ettik. Biz de pandemide Muğla halkına nasıl yararlı olabiliriz diye düşündük. Daha ucuza daha kaliteli mal getirmeyi düşündük ve bu şekilde bir girişimde bulunduk. Başlangıçta harçlıklarımızı koyduk. 500 lira 1000 lira derken biriktire biriktire bu seviyeye geldik. Allah'ın izniyle açtık manavımızı bakalım" diye konuştu.

Genç girişimcilerin manav açılışına Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan, öğrencilerin öğretmenleri ve üniversiteden arkadaşları katıldı. - MUĞLA

Bunlar da üniversiteli manav

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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