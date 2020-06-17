Bundesliga ligi bitti mi ? Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar..
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Bundesliga ligi bitti mi ? Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar..

Bayern Münih'in lig şampiyonluğunu erken ilan etmesiyle birlikte futbolseverlerde merak uyandıran Bundesliga hakkında tüm merak edilenler haberimizde..Bundesliga kurucuları, Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar ve daha fazlası..

Bundesliga ligi bitti mi ? Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar..
17.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:15

BUNDESLIGA NEDİR?

Bundesliga, Almanya futbol liglerinin genel adıdır. Bundesliga Almanya'daki tüm futbol liglerini kapsasa da genel olarak en üst düzeyi tanımlamak için kullanılır. 1. ligde toplam 18 takım yer alır. Bundesliga kelime anlamı olarak Federal Lig demektir. Bundesliga Avrupa genelinde en kaliteli 5 ligden biri olarak kabul edilir.

1963 yılından beri Bundesliga statüsünde oynanan ligde en başarılı kulüp 1963'ten beri 30 kez şampiyon olan Bayern Münih'tir. Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach 5 şampiyonluk ile Bayern Münih'i takip etmektedir. Bu kulüplerin yanı sıra Avrupa ve ulusal başarılarından dolayı en çok tanınan diğer kulüpler ise VfL Wolfsburg , Schalke 04 , Eintracht Frankfurt , VfB Stuttgart , SV Werder Bremen , Hamburg , Bayer 04 Leverkusen'dir. 1963 yılından önce düzenlenen (1903'ten itibaren) değişik Alman Lig Birlikleri'de (Doğu Almanya Ligi dahil)göz önüne alındığında Bayern Münih'i - ki Bayern Münih 23 şampiyonluğun tamamını Bundesliga kapsamında ve 1969 yılından itibaren kazanmıştır - 10 şampiyonluk ile Berliner FC Dynamo (1979-88 yılları arasında ve hepsi Doğu Almanya şampiyonu olarak) izlemektedir. Üçüncü sırada ise 9 şampiyonluğu bulunan (sadece 1 tanesi Bundesliga kapsamında - 1968 - diğerleri ondan önceki Lig Birliklerinde) 1. FC Nürnberg bulunmaktadır. Bundesliga'da federasyon formalarda sadece 4 yıldız bulunma hakkı vermektedir. Yıldız sistemi şöyledir; ilk yıldız üçüncü şampiyonlukta, ikinci yıldız beşinci şampiyonlukta, üçüncü yıldız onuncu şampiyonlukta, dördüncü yıldız ise yirminci şampiyonlukta verilmektedir.


BUNDESLIGA'NIN KURUCULARI

Eintracht Braunschweig (Braunschweig)

SV Werder Bremen (Bremen)

Borussia Dortmund (Dortmund)

1. FC Köln (Köln)

MSV Duisburg (Duisburg)

Preußen Münster (Münster)

FC Schalke 04 (Gelsenkirchen)

1. FC Kaiserlautern (Kaiserslautern)

1. FC Saarbrücken (Saarbrücken)

Eintracht Frankfurt (Frankfurt)

Karlsruher SC (Karlsruhe)

1. FC Nürnberg (Nürnberg)

TSV 1860 München (Münih)

VfB Stuttgart (Stuttgart)

Hertha BSC Berlin (Berlin)

BUNDESLIGA 2019-20 SEZONU TAKIMLARI

FC Augsburg Augsburg

Hertha Berlin

Werder Bremen

Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg[7]

1. FC Köln

1899 Hoffenheim

RB Leipzig Leipzig Re

Bayer Leverkusen

Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

Bayern Munich

Paderborn 07

Schalke 04

Union Berlin

VfL Wolfsburg

BUNDESLIGA'NIN TÜM ŞAMPİYONLARI

İlk sezonu 1962-63 sezonu olan Bundesliga'da 12 farklı takım şampiyonluk yaşadı. 30 şampiyonluk yaşayan Bayern Münih en başarılı takım konumundayken, onu sırasıyla Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund (5), Werder Bremen (4), Hamburg ve VfB Stuttgart (3), 1. FC Köln ve 1. FC Kaiserslautern (2), TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig, 1. FC Nürnberg ve VfL Wolfsburg (1) takip etmektedir. Yıllara göre elde edilen şampiyonluklar şu şekildedir:

FC Bayern Münih30

Borussia Dortmund5

Borussia Mönchengladbach5

SV Werder Bremen4

Hamburger SV3

VfB Stuttgart3

1. FC Köln2

1. FC Kaiserslautern2

TSV 1860 Münih1

Eintracht Braunschweig1

1. FC Nürnberg1

VfL Wolfsburg1

SEZONLARA GÖRE ŞAMPİYONLAR

Sezon Bundesliga-Şampiyonu

63-64 1. FC Köln

64-65 SV Werder Bremen

65-66 TSV 1860 München

66-67 Eintracht Braunschweig

67-68 1. FC Nürnberg

68-69 FC Bayern Münih

69-70 Borussia Mönchengladbach

70-71 Borussia Mönchengladbach

71-72 FC Bayern Münih

72-73 FC Bayern Münih

73-74 FC Bayern Münih

74-75 Borussia Mönchengladbach

75-76 Borussia Mönchengladbach

76-77 Borussia Mönchengladbach

77-78 1. FC Köln

78-79 Hamburg

79-80 FC Bayern Münih

80-81 FC Bayern Münih

81-82 Hamburg

82-83 Hamburg

83-84 VfB Stuttgart

84-85 FC Bayern Münih

85-86 FC Bayern Münih

86-87 FC Bayern Münih

87-88 SV Werder Bremen

88-89 FC Bayern Münih

89-90 FC Bayern Münih9

90-91 1. FC Kaiserslautern

91-92 VfB Stuttgart

92-93 SV Werder Bremen

93-94 FC Bayern Münih

94-95 Borussia Dortmund

95-96 Borussia Dortmund

96-97 FC Bayern Münih

97-98 1. FC Kaiserslautern

98-99 FC Bayern Münih

99-00 FC Bayern Münih

00-01 FC Bayern Münih

01-02 Borussia Dortmund

02-03 FC Bayern Münih

03-04 SV Werder Bremen

04-05 FC Bayern Münih

05-06 FC Bayern Münih

06-07 VfB Stuttgart

07-08 FC Bayern Münih

08-09 VfL Wolfsburg

09-10 FC Bayern Münih

10-11 Borussia Dortmund

11-12 Borussia Dortmund

12-13 FC Bayern Münih

13-14 FC Bayern Münih

14-15 FC Bayern Münih

15-16 FC Bayern Münih

16-17 FC Bayern Münih

17-18 FC Bayern Münih

18-19 FC Bayern Münih

19-20 FC Bayern Münih

BUNDESLIGA'DA BAZI REKORLAR

Kendi kalesine en çok gol atan: 6 Manfred Kaltz Hamburg.

En yaşlı futbolcu Klaus Fichtel Schalke 04 (43).

En genç gol atan Nuri Şahin Borussia Dortmund (16 yaş ve 335 gün).

En çok penaltı atan: Manfred Kaltz (53 penaltı).

En çok gol yiyen kaleci: 829 Eike Immel ( 534 maç ).

En çok şampiyon olan futbolcu: 8 Mehmet Scholl, Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry

En çok şampiyon olan teknik direktör : 8 Udo Lattek.

En erken golü Bayer 04 Leverkusenli Karim Bellarabi atmıştır (9. saniye).

EN ÇOK FORMA GİYEN 10 OYUNCU

FutbolcuPeriyotKulüpMaç

1 Karl-Heinz Körbel1972-1991Eintracht Frankfurt602

2 Manfred Kaltz1971-1991Hamburg581

3 Oliver Kahn1987-2008FC Bayern München 557

4 Klaus Fichtel1965-1988Schalke04552

5 Miroslav Votava1976-1996SV Werder Bremen546

6 Klaus Fischer1968-1988Schalke 04535

7 Eike Immel1978-1995VfB Stuttgart534

8 Willi Neuberger1966-1983Eintracht Frankfurt520

9 Michael Lameck1972-1988VfL Bochum518

10 Uli Stein1978-1997Hamburg512

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU

FutbolcuPeriyotKulüpGol

1 Almanya Gerd Müller1965-1979FC Bayern München 365 (Ø 0,85)

2 Almanya Klaus Fischer1968-1988Schalke 04 268 (Ø 0,50)

3 Almanya Jupp Heynckes 1965-1978B.Mönchengladbach 220 (Ø 0,60)

4 Almanya M. Burgsmüller 1969-1990Borussia Dortmund 213 (Ø 0,48)

5 Peru Claudio Pizarro 1999- W.Bremen, B.Münih 192 (Ø 0,43)

6 Almanya Ulf Kirsten 1990-2003 Bayer 04 Leverkusen 181 (Ø 0,52)

7 Polonya Robert Lewandowski 2010- Borussia Dortmund , B.Münih 180 (Ø 0,70)

8 Almanya Stefan Kuntz 1983-1999 1. FC Kaiserslautern 179 (Ø 0,40)

9 Almanya Dieter Müller 1973-1986 1. FC Köln 177 (Ø 0,58)

10 Almanya Klaus Allofs 1975-1993 1. FC Köln 177 (Ø 0,42)

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