Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti Kayseri'de bunalıma girdiği öne sürülen 44 yaşındaki bir kişi, kendini su borusuna astı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendini asan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayseri Kocasinan'da bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 44 yaşında olduğu öğrenilen adamın, hayatını kaybettiğini belirledi. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen genç adam, iple kendini su borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA