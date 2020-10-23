Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı
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Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı

23.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:28

Eskişehir'de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3'üncü kattan sokağa atarak çevresi için tehlike oluşturdu.

Eskişehir'de İstiklal mahallesi Esen sokakta ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3'üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

"BABAM GELSİN" DİYEREK BAĞIRDI

Yanına kimsenin gelmesini istemeyen şahıs, "Babam gelsin!" diyerek bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarılan E.A., sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KİMSE YARALANMADI

Çevreye atılan eşyalar yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, şans eseri kimse yara almadı.

Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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