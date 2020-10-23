Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı

Eskişehir'de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3'üncü kattan sokağa atarak çevresi için tehlike oluşturdu.