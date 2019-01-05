Bulut Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler ile oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ile oda başkanlarının katıldığı kahvaltılı toplantıda bir konuşma yapan KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kilis'i kimin yönettiği değil, kaliteli hizmetin nasıl yapıldığının önemli olduğunu ifade ederek, "Önemli olan Kilis'e daha güzel hizmet nasıl yapılması için birlikte hareket etmektir. Daha önce 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Abdi Bulut ile geçmiş dönemde beraber çalıştık. Şimdi yeniden aday oldu. Seçilirse şehrimize hizmet etmesi için esnaflar olarak elimizden geleni yaparız. Esnaflarımızın bazı sıkıntıları var. Malum olduğu üzere nüfusunuzdan fazla Suriyeli var. Suriyeliler esnaflık yapıyor. Ben esnaflık yapmasınlar demiyorum. Türk vatandaşları hangi şartlarda rekabet etsinler, Kilisli esnaflar gibi, vergi, SSK, Bağkur başta olmak üzere esnafın üzerine düşen bütün yükümlülüğü getirsinler, bunu istiyoruz. Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut seçilirse kendisinden talebimiz, iş yeri açma ruhsatları olmak üzere belediyenin sıkı bir denetim yaparak, Kilisli esnaflar ile aynı seviyeye getirilmesini istiyoruz. Bunun dışında, Kilis'in bir cazibe merkezi olması için Kilisli esnaflar olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Kilis'te doğduk, Kilis'te öleceğiz. Mezarımızda burada olacak. Başka Kilis yok. Hepimizin derdi şehrimizin daha yaşanır bir hale gelmesidir" dedi.

Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ise, Kilis'in başta alt yapı olmak üzere bir çok sorunun çözüldüğünü ifade ederek, "15 yıl önce ilk belediye başkanı seçildiğimde bana şu ar arabaları ile su sorununu çöz yeter başkanım diyorlardı. Allaha şükür, su sorunu, at arabası sorunu kalmadı. Alt yapıyı tamamladık. Bunun dışında üst yapıları da bitirdik. Kilis'e bir çok eser kazandırdık. 5 yıl önce ben aday olmadım. Belediye Başkanı seçilen Hasan Kara'da elinden geldiği kadar hizmet etti. Kilis'i artık bir cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Malum olduğu üzere komşumuzdaki sorunlar buraya taşındı. Belediye Başkanlığı dönemimde de binlerce Suriyeli Kilis'e geldi. O zamanda şuandaki gibi benzer sıkıntılar yaşanıyordu. İnşallah kazanırsa, Kilis'in kendi değerlerini ön plana çıkaracağız. Esnafımızın Kilis halkının kazanması için projelerimizi hazırlıyoruz. Yöresel ürünleri ön plana çıkararak, pazarlanmasını sağlayacağız. Esnafımızın da artık internet ortamında satış yapacak, kaliteli ürün üretmesi gerekiyor. Tarihi ve turistik yerlerimizi ön plana çıkarmamız inanç turizmi açısından Kilis dışındakileri şehrimize getirmemiz gerekiyor. Bunu da Kilis esnafı ve halkımız ile birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'da, Kilis'te herkesin birbirini tanıdığını ifade ederek, "Burada bulunan herkes birbirine bir telefon kadar yakındır. Daha öncesinden de bir şekilde bir araya geliyorduk. Benim siz esnaf arkadaşlarımdan isteği, sosyal medya veya gazeteler aracılığı ile bir sorunları anlatma veya sıkıntıları dile getirme yerine bir telefon kadar birbirimize yakınız arayın görüşelim. Bu şehir hepimizin şehri sanal alemde konuşma yerine yüz yüze telefonla konuşabiliriz. Kilis'e kim daha iyi hizmet eder, Kilis'in sorunlarını ve sıkıntıların kim çözer, nasıl daha iyi hizmet getirilir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum Mehmet Abdi Bulut kardeşim daha önce 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Kilis'i iyi tanıyor. Hizmet noktasında AK Parti ile adayımızdan daha fazla hizmet kimse edeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle tüm esnaflarımız ve oda başkanlarımızdan destek bekliyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA