BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı - Haberler

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BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı

AA, Abdullah Tevge - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.

İstanbul'dan yola çıkıp Ukrayna'ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, "Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı." dedi.

Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek "Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada" diye konuştu.

BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı

BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı

BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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