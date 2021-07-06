Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı
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Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Güncel

Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı Mardin Kızıltepe, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan 100 güvercinin katılımıyla 24 Haziran'da düzenlenen yarışmada Kızıltepe'den katılan posta güvercini 10 günde bin 350 kilometre hava mesafesi kat...

Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı

MARDİN - Mardin Kızıltepe, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan 100 güvercinin katılımıyla 24 Haziran'da düzenlenen yarışmada Kızıltepe'den katılan posta güvercini 10 günde bin 350 kilometre hava mesafesi kat ederek Kızıltepe'ye ulaştı.

21 Diyarbakır Posta Güvercinleri Derneği'nin öncülüğünde Diyarbakır, Batman, Kızıltepe, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan 100 posta güvercinin katılımıyla düzenlenen Bulgaristan Uçuş Yarışında 0459 numaralı ve 25044 künyeli posta güvercini bin 350 kilometrelik hava mesafesini kat ederek Türkiye- Bulgaristan Kapıkule Sınır Kapısının sıfır noktasından Kızıltepe Koçhisar Mahallesi'ndeki yuvasına 10 günde ulaştı. Posta güvercinin birinciliği tescillenince şampiyonluk kupasını almayı hak kazanacak. Posta güvercini sahibi Muhittin Akkaya, "Kuşlarımızı 24 Haziran'da Bulgaristan sınır kapısından, Bulgaristan Uçuş Yarışı için bıraktık. Kuşumuz dün geldi eve. Kuşum 10 günde eve geldi. Kara kilometresi bin 850 kilometre, hava bin 350 kilometre Türkiye'de bu etapta daha uçan kuş yok. Bir tek kuş var oda benim kuş geldi. Bin 350 kilometre hava mesafesi, bin 850 kara mesafesi kuş geldiğinde ayağında hem çip var hem de lastik ve kanatlarının altında mühür var. 21 Diyarbakır dernek balkanının mührü var. O mühürden zaten kimsede yok. Biz derneğe götürdüğümüzde o mühür vuruluyor. Kuş geldiğinde çipi okutuyoruz. Saniyesi ve salisesine kadar hepsini kaydediyor. O makineyi derneğe götürdüğümüzde bilgisayarda hepsini çıkarıyor" dedi.

Kuşların burunlarındaki manyetik alan sayesinde yönlerini bulduğunu kaydeden Akkaya, "Bu kuşlar Avrupa'da araştırma yapıldı. İlk önce güneşe bakarak geldikleri söylendi. Mesela hava bulutlu olduğu zaman kuşları bıraktılar, kuşlar yine eve geldi. Yeni en çok şeyin üzerinde durdular burunlarında manyetik alan var. Kuşları bıraktıkları zaman kuşlar bir iki tur attığı zaman o manyetik alanı burunlarına çekiyorlar ondan sonra kuşlar yönünü bulup geliyor" diye konuştu.

"Posta güvercinleri birer sporcudur"

Posta güvercinleri yetiştiriciliği yapan Ömer Deniz de, "Biz posta güvercinlerine kuş gözüyle bakmıyoruz. Posta güvercinleri birer sporcudur. Posta güvercinleri uzun mesafeler uçar. Bir güvercinin uzun mesafe uçabilmesi için sağlıklı olması lazım, kümesinin temiz olması lazım. Yarış maratonu içerisinde dişiden ayrı olması lazım. Kümesinin altında ızgara olması lazım. Suluğunun temiz olması lazım. Kuşlar için gerekli vitaminleri veriyoruz. Kesinlikle biz bakımsız bir güvercini mesafe yarışmalarına göndermiyoruz. Elimizden gelen bütün bakımları yapıyoruz. Kuş yavruyken kümesin etrafını tanır, etrafını ezberler. Kuş oraya alıştığı zaman kümesine bağımlılığı artar" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı
Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı
Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı
Bulgaristan'dan havalanan posta güvercinleri Kızıltepe'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

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