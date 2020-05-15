Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 138'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 102 kişi yaşamını yitirdi.
15.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:23
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 102 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 138'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 102 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 38 kişi daha artarak 2 bin 138'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 545 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA