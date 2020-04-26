Bulgaristan'da vaka sayısı 1290'a yükseldi
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Koronavirüs, Bulgaristan, Dünya, Haber

Bulgaristan'da vaka sayısı 1290'a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 55 kişi yaşamını yitirdi.

26.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:48
Bulgaristan'da vaka sayısı 1290'a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 55 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1290'a çıktı.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 55 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 43 kişi daha artarak 1290'a yükseldi. Öte yandan ülkede, 205 kişinin iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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