Bulgaristan'da vaka sayısı 1290'a yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 55 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 55 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1290'a çıktı.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 55 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 43 kişi daha artarak 1290'a yükseldi. Öte yandan ülkede, 205 kişinin iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA