Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 209'a yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 442 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 442 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 13 bin 209'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 442 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 209'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 7 bin 622 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA