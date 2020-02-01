: Bulgaristan'da komünizmin kurbanları anıldı

01.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:42

Bulgaristan'da, 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist rejimin infaz ettiği muhalifler anıldı.

Başkent Sofya'nın merkezindeki "Komünizm Kurbanları Anıtı" önünde, komünizm mağdurları ve ölenlerin akrabalarının katıldığı törende, öldürülenlerin isimlerinin yazıldığı duvara çelenk bırakıldı.

Törene katılan Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, "Halkımızın elitinin katledildiği bu tarih asla unutulmamalı. Çocuklarımız, baskıcı komünist rejiminin yazdığı bu kanlı sayfaların içeriğini bilmeli. İyi ki bu yıldan itibaren lise öğrencilerinin tarih kitaplarında komünizmin vahşetleri de okutulacak. 75 yıl önce işlenen cinayetleri asla unutmamalıyız, onlar asla tekrarlanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Boyko Borisov da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, totaliter rejimler hakkında tarihi gerçeklerin bilinmesi gerektiğini belirterek "Demokrasi ve barış, günümüzün en büyük değerlerini oluşturuyor. Halkımız bugün barış ve huzur içinde yaşıyor. Ancak bu gibi rejimlerin kötülüklerinden gerekli dersi almamız şart." değerlendirmesinde bulundu.

Halk Mahkemesi

Bulgaristan'da 1944'te eski Sovyetler Birliği'nin (SSCB) Kızıl Ordusu destekli darbeyle iktidara gelen Bulgaristan Komünist Partisi (BKP), 1945'te kurduğu "Halk Mahkemesi"nde muhaliflerine açtığı davalarda onları yok etmeyi çalışmıştı.

Mahkemenin 1 Şubat 1945'te aldığı ilk ceza kararları sonucu, aynı gün 22 bakan, 67 milletvekili, 47 general ve çar ailesinin 11 üyesi idam edilmişti.

Kurşuna dizilen muhalifler, toplu mezara gömülmüştü. Ardından bu mahkemenin bir yıla yakın süren 135 davası sonucu ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, sanat ve askeri elitinden 2 bin 730 kişi idam edilmiş, 305 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 12 bin kişi sürgün edilmişti.

Bulgaristan'da 2011'de alınan hükümet kararıyla 1 Şubat "Komünizm ve Totaliter Rejim Kurbanları Anma Günü" olarak ilan edilmişti.

BKP'nin devamı olarak bugün ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve bu partiden seçilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 1 Şubat'ta düzenlenen anma törenlerine katılmıyor.

Kaynak: AA

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