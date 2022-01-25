Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor

EDİRNE (DHA) - BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı'nın Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden dönüşte istenen PCR testi Bulgaristan'da 600-700 lira arasında değişiyor. Bulgar turistler ülkelerinin çıkışta istemediği PCR testlerini Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında 170 liraya yaptırmaya başladı. Hastane başhekimi Bülent Havza, "Özellikle ayın 20'sinden sonra ciddi yoğunluk kazandı testler. Özellikle Bulgarlar çok talepte bulunmaya başladı, çünkü testlerimiz Bulgaristan'dakine göre çok ucuz yapılmakta" dedi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlattı.

Bulgaristan'dan gelen Emin Tunca ise, "Bulgaristan'da test çok pahalı, 90 leva. Burada 20 - 22 levaya geliyor, biz de o nedenle burada yaptırıyoruz. Ben de 4 tane aşı var ama testsiz kabul etmiyor Bulgaristan. Şimdi test sonucunu bekliyoruz, sonrasında geçiş yapacağız" diye konuştu.