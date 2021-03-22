Bülent Yavuz kimdir? Bülent Yavuz neden öldü?

Bir süredir kanser tedavisi gören Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından ve eski hakemlerden Bülent Yavuz 71 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Bülent Yavuz kimdir? Bülent Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Bülent Yavuz neden vefat etti?

Bir süredir kanser tedavisi gören Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından ve eski hakemlerden Bülent Yavuz 71 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Eski FIFA hakemi, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı, Spor yazarı ve yorumcusu Bülent Yavuz kimdir? Bülent Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Bülent Yavuz neden vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Bülent Yavuz, (d. 1950, Siirt - ö. 20 Mart 2021) Türk asker, futbol hakemi ve spor yazarıydı.

Süper Lig'de 8 sezon boyunca 83 maç yönetmiştir.

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Habertürk gazetesinde spor yazarlığı yaptı. 20 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

BÜLENT YAVUZ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından ve eski hakemlerden Bülent Yavuz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Faik Çetiner "Hocamı kaybettik. MHK eski başkanlarından Bülent Yavuz vefat etti. O benim Stadyum programlarının vazgeçilmezi idi. Nur içinde yat sevgili hocam" sözleriyle duyurdu.