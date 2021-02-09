Bülent Turan, Mahir Ünal'ın 'çiftçi' sözlerinin iç yüzünü anlattı: İroniyle beraber yaptığı bir espri

AK Partili Mahir Ünal, kendisine 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye "Cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var" yanıtını vermesine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan açıklama geldi. Turan, "Mahir Bey, burada bir ironiyle beraber yaptığı bir espridir, çiftçilerimizin dertlerini en çok bilen birisidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" karşılığını vermesine ilişkin soruya yanıt verdi.

"İRONİYLE BERABER YAPTIĞI BİR ESPRİ"

Mahir Ünal'ın açıklamalarına Turan, "Mahir Bey'in ifade ettiği mesele, aslında birkaç defa ifade etmeye çalıştı. Çiftçilerimizin devletin büyük desteği ile beraber sorunları çözmeye çalıştığımız bir hakikat. Mahir Bey, bir espri ile beraber o çiftçimizle sohbetini anlatıyor. Espri yapıyor. Biz çiftçilerin dertlerini biliyorum ama bunların çözümü de bizden başkası değil. Sayın Mahir Bey, burada bir ironiyle beraber yaptığı bir espridir, çiftçilerimizin dertlerini en çok bilen birisidir" ifadelerini kullandı.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Bir televizyon programına konuk olan Mahir Ünal, 2018 yılındaki genel seçim öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Ünal, çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatırken, "Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim?' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın?' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira mı?' dedim, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.