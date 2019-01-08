AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, İzmir Menderes Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir Menderes Belediye Başkan adayı olan Bülent Soylu kimdir?

BÜLENT SOYLU KİMDİR?

Soylu, 15 Ağustos 1974 tarihinde İzmir'in Menderes ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Menderes'te tamamladı, lise eğitimini İzmir Buca Parasız Yatılıda bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü kazanarak, 1997 yılında mezun oldu.

MENDERES SGM KURUCU MÜDÜRÜ OLDU

İş hayatına 1997 yılında SSK İzmir İl Müdürlüğü'nde başladı. 2005 yılında SGK Denetmenliği görevine yükseldi, 2009 yılında SGK Aliağa SGM Kurucu Müdürlüğü'ne atandı. 2009'un Kasım ayında ise SGK Büyük İşverenler SGM Kurucu Müdürü görevine getirildi. 2011'in Ekim ayında SGK Menderes SGM Kurucu Müdürü görevini üstlendi.

2014 SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Görevinden istifa ederek 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Evli ve iki sahibi Bülent Soylu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Menderes İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.