Bülent Serttaş kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Serttaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tüm şarkıları nelerdir?
Bugün Şarkılar Bizi Söyler konuklarından birisi Bülent Serttaş oldu. Bunun ardından izleyiciler, Bülent Serttaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Serttaş kimdir? merak etti. Peki, Bülent Serttaş türküleri nelerdir? Bülent Serttaş şarkıları nelerdir? Bülent Serttaş'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Bülent Serttaş şarkıları ve albümleri merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Bülent Serttaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? İşte tüm bilgiler...
Bülent Serttaş, (18 Kasım 1965, Elazığ) Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu.
1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.
Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
Albümleri
- 1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
- 1993: Delikanlı
- 1995: Sen Varya Sen
- 1997: Aşığım Yanmışım
- 1997: Anlayacaksın - Mektup
- 1998: Sana Yaşıyorum
- 2000: Alın Yazımsın
- 2001: Her Şeyine Hastayım
- 2002: Ağlama Meleğim
- 2005: Tükendi Dost Sohbetleri
- 2008: Emir
- 2011: Bitmez sana sevdalarim
- 2013: Sen Diye Diye
- 2017: Ablalar
- 2019: Her Şeyine Hastayım
Single'ları
- 2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
- 2013: La Bize Her Yer Ankara
- 2015: Adamın Dibi (Çeşme)
- 2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
- 2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
- 2019: Sevda İçerde
- 2019: Elini Kolunu Sallayacak
- 2020: Seyyah
- 2021: Yıllar utansın
- 2021: Akdeniz
- Çakallarla Dans 2010
- Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012
- Çakallarla Dans 3 2014
- Yildizlar da Kayar: Das Borak 2016
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