Bülent Serttaş: Bunu yapan vatan hainidir

Bülent Serttaş'ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' parçasının klibi YouTube'dan sansür yedi.

Bülent Serttaş'ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' parçasının klibi YouTube'dan sansür yedi.

Platform, klipte 'erotik içerikler' olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

Üç çocuk babası, 56 yaşındaki Serttaş, başvuru sonrasında 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video'sunu yeniden yükletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Bunu yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Bülent Serttaş, 'İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken kafasını çevirmiş ve gözünü kapatmıştı. Şarkıcı, yeni klibi 'Akdeniz'de bu durumun tam tersi bir görüntü vermişti.

Serttaş'ın birkaç ay önceki davranışının ardından; klipte teknede birbirinden güzel bikinili kızlarla eğlenirken ve üzüm yedirirken görülmesi hayranlarını şaşırtmış ve tepki çekmişti.

Kaynak: Hürriyet