YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
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YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı

YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
Diğer - Haberler | Magazin

YouTube, ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın Akdeniz şarkısının klibini gelen 'erotik şikayetler' nedeniyle yayından kaldırıldı. Şarkıcının olay sonrası videonun geri yüklenmesi için yaptığı başvuru kabul edilince klip yeniden yüklendi.

Bülent Serttaş'ın, yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' şarkısının klibi YouTube'dan sansür yedi. Platform, klipte 'erotik içerikler' olduğu iddiasıyla gelen şikayetlerden dolayı 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

"ŞİKAYET EDENLERİN SEKTÖRDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Bunun üzerine harekete geçen Serttaş'ın yaptığı başvuru sonrasında 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen videosunu yeniden yüklendi. Yaşadığı olay sonrası sitem eden şarkıcı, "Yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

İşte klipten kareler...

YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı

Kaynak: Diğer

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YouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı - Haberler Magazin
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