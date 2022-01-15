Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programı konuğu Bülent Özdemir kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Özdemir kaç yaşında, nereli? Bülent Özdemir şarkıları!

Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Bülent Özdemir kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Özdemir kaç yaşında, nereli? Bülent Özdemir şarkıları araştırıldı.

BÜLENT ÖZDEMİR KİMDİR?

Ünlü bir besteci olan Bülent Özdemir, albüm düzenlenmeleri de yapıyor.

Bülent Özdemir, İzmir Karşıyakalıdır. Müziğe 14 yaşında davul çalarak başlamış. O güne kadar hep şarkı söyleyen Bülent Özdemir, Sezen Aksu sayesinde beste yapmaya başlamıştır.

Bülent Özdemir ilk bestesi de bir Gülten Akın şiiri olan Deli Kızın Türküsüdür.

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