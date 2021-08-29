Bülent Ortaçgil ile Redd aynı sahnede buluştu
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Bülent Ortaçgil ile Redd aynı sahnede buluştu

Bülent Ortaçgil ile Redd aynı sahnede buluştu
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Sanat hayatında 50 yılı deviren Bülent Ortaçgil ile rock müzik grubu Redd, Turkcell Vadi Açıkhava konserlerinde aynı sahneyi paylaştı.

Sanat hayatında 50 yılı deviren Bülent Ortaçgil ile rock müzik grubu Redd, Turkcell Vadi Açıkhava konserlerinde aynı sahneyi paylaştı.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğinde gerçekleştirilen konserde sahne alan Ortaçgil, 50. yılı için bestelediği "50" adlı eserini ilk kez seslendirdi.

Sanatçı, konserde "Bu Su Hiç Durmaz", "Bu İş Zor Yonca", "Bütün Çiçekler Su İster", "Bir Eylül Akşamı", "Bi'şeycik Olmaz" ve "Benimle Oynar mısın?" adlı sevilen şarkılarının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

"Kanıyorduk" adlı şarkısı ile sahneye çıkan Redd grubunun solisti Doğan Duru, salgın dolayısıyla uzun süredir açık hava konseri vermediklerini ifade ederek, müzikseverlerin ayakta izleyebildiği konserleri özlediklerini dile getirdi.

Genç sanatçı Duru, "Nefes", "Boşver", "Dünya" ve "Aşktı Bu" adlı şarkıların da yer aldığı bir repertuvarı, hayranları için seslendirdi.

Konserin sonunda Ortaçgil ile sahneye çıkan Doğan Duru, "Sensiz Olmaz" ve "Yüzünü Dökme Küçük Kız" adlı eserleri birlikte yorumladı.

Turkcell Vadi Açıkhava, 4 Eylül'de Selda Bağcan, 5 Eylül'de MaNga, 18 Eylül'de Ziynet Sali, 1 Ekim'de Ozbi, İkilem ve Kendimden Hallice, 8 Ekim'de Pilli Bebek, 9 Ekim'de ise Madrigal konserleriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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