Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?
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Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?
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Bülent Kuşoğlu, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Kuşoğlu'nun ülke gündemine ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra hayatı merak konusu oldu. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetçi ve bürokrat Bülent Kuşoğlu son günlerde adı sıkça aratılan isimlerden oldu. Türkiye'nin gündeminde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çeken Kuşoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?İşte detaylar!

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, 7 Ocak 1958'de Erzurum'da doğan Türk siyasetçi, bürokrattır. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Aslen Polatlı, Ankaralıdır. İlk orta ve lise öğrenimini Polatlı'da tamamladı. Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlandı.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BÜLENT KUŞOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bülent Kuşoğlu, 1958 doğumlu olup 63 yaşında ve aslen Ankaralıdır.

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