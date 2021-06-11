Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Bülent Kuşoğlu, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Peki Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Bülent Kuşoğlu, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Peki Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

1958 yılında Erzurum'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.

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Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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