Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla aldığı özel izinle annesini son yolculuğuna uğurlayan Bülent Ersoy'un tabut başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. "BENİM GÜNAHLARIMLA ONU CEZALANDIRMA" Cenazede saçlarıyla yüzünü kapatan Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etti. "BAZEN SALLARIM KUSURA BAKMAYIN" Cenazede ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı üzerine de kısa bir değerlendirmede bulunan Ersoy, "İki saat arayla, Nur 1 buçukta, annem de 8'de. Ben bazen sallarım kusura bakmayın. 2 saat dedim ama epey varmış" şeklinde konuştu. GÜLBEN ERGEN'İN KOLUNDA YÜRÜDÜ Bülent Ersoy cenazenin ardından Gülben Ergen'in kolunda defin yerine kadar yürüdü. Öte yandan cenaze namazı sırasında sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı ve namaz bu kurala uygun kılındı.