Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını: Gold kaplama aracı görenleri şaşırttı

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Ankara'da sahne alacağı mekâna iddialı bir araçla geldi.

Lüks ve gösterişli tarzıyla bilinen ünlü sanatçı, bu kez tercihiyle konuşuldu. Gold kaplama bir Tesla ile mekân önüne gelen Ersoy için, "Gold kaplama Tesla, Elon Musk'ta bile yoktur" yorumu yapıldı.

SERVETİ SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Öte yandan; sanat kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve lüks harcamalarıyla konuşulan Bülent Ersoy, sık sık mal varlığıyla da gündeme geliyor. Yıllar önce yaptığı bir açıklamada, "Param çok, harcayacak yer arıyorum" sözleriyle dikkat çeken Ersoy'un sahip olduğu servet ise duyanları şaşkına çeviriyor.

İddiaya göre, Ersoy'un İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplam 28 daireye sahip. Bu dairelerin büyük kısmı prestijli ve merkezi lokasyonlarda bulunuyor, yatırım değeri oldukça yüksek. Bülent Ersoy'un İstanbul dışında da çeşitli illerde ultra lüks villaları var.