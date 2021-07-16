Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile "Benzemez Kimse Bize" ne zaman başlayacak? Benzemez kimse bize ne zaman hangi kanalda, yayınlanacak?
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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile "Benzemez Kimse Bize" ne zaman başlayacak? Benzemez kimse bize ne zaman hangi kanalda, yayınlanacak?

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile 'Benzemez Kimse Bize' ne zaman başlayacak? Benzemez kimse bize ne zaman hangi kanalda, yayınlanacak?
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Yayınlanan ilk fragmanın ardından büyük ilgi gören Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un sunacağı "Benzemez Kimse Bize" vatandaşlar tarafından son dönemde
en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı Benzemez Kimse Bize ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Benzemez Kimse Bize Tanıtımı!

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği'nin usta ismi Mustafa Keser'in yer alacağı Benzemez Kimse Bize programıyla oldukça ses getiren bir yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragman ile birlikte oldukça ilgi gören Benzemez Kimse Bize vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. Benzemez Kimse Bize programının yayınlanacağı tarih ve ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BENZEMEZ KİMSE BİZE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Canlı olarak ekrana gelecek olan Benzemez Kimse Bize programının yapımcılığını ise Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği ve sürprizlerle dolu bir müzik şölenini evlerinize getirmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda yakında yazan programın çok yakın bir zamanda yayınlanması beklenirken, kesin tarihi şuan için bilinmemekte.

BENZEMEZ KİMSE BİZE HANGİ KANALDA?

Birçok ünlü konuğun yer alacağı Benzemez Kimse Bize programı STAR TV'de yayın hayatına başlayacak. Ünlü konukların yanı sıra Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in keyifli sohbetiyle izleyenleri ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

İŞTE BENZEMEZ KİMSE BİZE FRAGMAN!

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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile "Benzemez Kimse Bize" ne zaman başlayacak? Benzemez kimse bize ne zaman hangi kanalda, yayınlanacak? - Haberler
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