Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile "Benzemez Kimse Bize" ne zaman başlayacak? Benzemez kimse bize ne zaman hangi kanalda, yayınlanacak?

Yayınlanan ilk fragmanın ardından büyük ilgi gören Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un sunacağı "Benzemez Kimse Bize" vatandaşlar tarafından son dönemde

en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı Benzemez Kimse Bize ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Benzemez Kimse Bize Tanıtımı!