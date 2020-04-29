Bülent Ersoy'un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor Bülent Ersoy'un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un vefat eden annesi Necla Poyraz'ın cenazesi için İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin alındı Bakanlık sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla cenaze töreni düzenlenmesine izin verdi Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp...

Bülent Ersoy'un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un vefat eden annesi Necla Poyraz'ın cenazesi için İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin alındı

Bakanlık sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla cenaze töreni düzenlenmesine izin verdi

İSTANBUL - Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenleniyor. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy'un İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi 86 yaşındaki Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy Suadiye'deki evinde geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ersoy'un yasa boğulduğu ölüm sonrası annesi Necla Poyraz'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camii de düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy'da camiye geldi.

Cenazenin öğle namazına müteakip kılınması bekleniyor.

Kaynak: İHA